Россия возобновит авиасообщение с Египтом 1 февраля

Глава Минтранса Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи подписали протокол о возобновлении авиасообщения, сообщает Турдом.

Согласно тексту документа, первый полет из Москвы в Каир случится уже в феврале 2018 года. Что касается чартерного сообщения между странами, то решения по нему пока нет.

«Здесь еще есть над чем поработать, мы надеемся, что наши египетские коллеги справятся с этим», - ранее заявлял Соколов.

В свою очередь вице-президент РСТ Юрий Барзыкин отметил, что туроператоры не будут продавать туры в Египет сразу после возобновления авиасообщения.

Авиасообщение с Египтом прекратилось после того, как 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в результате теракта разбился самолет, следовавший рейсом А321 из Шарм-эш-Шейха в Петербург. В результате крушения погибли все 224 человека.