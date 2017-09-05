  • 6 Сентябрь 2017
USD 06.09.2017 57.8503 +0.0686
USD ММВБ 09:17 57.44110  
EUR 06.09.2017 68.7782 +0.0526
EUR ММВБ 09:17 68.4030  
Нефть($) 05.09.2017 53.12 +1.49
Нефть(p) 05.09.2017 3073.01 +89.74

Путин: Авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в скором времени

Автор:


© Фото: Instagram / @polabur

Темы дня

Президент России лично посетит Египет в ближайшее время.

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в скором времени. Об этом сообщает "Интерфакс".

Российский лидер получил приглашение посетить Египет и намерен совершить визит в эту страну. "Отношения между Россией и Египтом находятся на подъеме. Действительно президент Египта, господин Ас-Сиси пригласил с визитом посетить его страну. Я с удовольствием это сделаю, надо только выбрать подходящий момент", - сказал Путин.

"Что касается авиационного сообщения, очень хочется восстановить авиационное сообщение в полном объеме. Мы договорились, что работа наших соответствующих специальных служб и транспортных ведомств, осуществляющих безопасность полетов, должна быть продолжена. Мы должны быть абсолютно уверены в том, что безопасность наших граждан будет обеспечена", - также добавил он.

На заявление президента уже отреагировали участники рынка. Так, по оценкам поставщиков услуг, на первом этапе восстановления авиасообщения с Египтом, вероятнее всего, будет открыта только регулярная перевозка в столицу страны, что не окажет существенного влияния на турпоток. "Открытие Каира, даже если туда разрешать ставить чартеры, вряд ли будет интересно туроператорам: основные курорты находятся на значительном удалении от него", – приводит tourdom.ru слова директор "Пегаса" Анны Подгорной.

В то же время туроператоры заявляют о своей готовности предложить туры в Египет практически сразу после возобновления полётов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. "На организацию начала продажи туров туда в этом случае уйдут считанные дни", – отмечает директор по продажам "НТК Интурист" Сергей Толчин. 

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источников писала, что регулярные рейсы между Россией и курортами Египта будут запрещены минимум до 2018 года, так как Москва пока до сих пор не уверена в безопасности египетских аэропортов.

Авиасообщение с Египтом прекратилось после того, как 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в результате теракта разбился самолет, следовавший рейсом А321 из Шарм-эш-Шейха в Петербург. В результате крушения погибли все 224 человека.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как правильно выбрать арбуз

    Несколько советов о том, как купить действительно вкусный арбуз и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.09.17
    Почему бег с кроссовками Asics легче обычного
    05.09.17
    Бесплатная франшиза от букмекерской конторы Leon
    28.08.17
    Как выбрать частную стоматологию: советы пациентам
    25.08.17
    Как в СПб быстро найти надежную транспортную компанию
    25.08.17
    Как выбрать торговое оборудование?
    25.08.17
    Онлайн-ставки на спорт помогут стать профессионалом в спортивных прогнозах
    25.08.17
    Вторичная недвижимость в Москве
    22.08.17
    Услуги инженерно-геодезических исследований: актуальность и необходимость

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram