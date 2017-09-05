Путин: Авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в скором времени

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в скором времени. Об этом сообщает "Интерфакс".

Российский лидер получил приглашение посетить Египет и намерен совершить визит в эту страну. "Отношения между Россией и Египтом находятся на подъеме. Действительно президент Египта, господин Ас-Сиси пригласил с визитом посетить его страну. Я с удовольствием это сделаю, надо только выбрать подходящий момент", - сказал Путин.

"Что касается авиационного сообщения, очень хочется восстановить авиационное сообщение в полном объеме. Мы договорились, что работа наших соответствующих специальных служб и транспортных ведомств, осуществляющих безопасность полетов, должна быть продолжена. Мы должны быть абсолютно уверены в том, что безопасность наших граждан будет обеспечена", - также добавил он.

На заявление президента уже отреагировали участники рынка. Так, по оценкам поставщиков услуг, на первом этапе восстановления авиасообщения с Египтом, вероятнее всего, будет открыта только регулярная перевозка в столицу страны, что не окажет существенного влияния на турпоток. "Открытие Каира, даже если туда разрешать ставить чартеры, вряд ли будет интересно туроператорам: основные курорты находятся на значительном удалении от него", – приводит tourdom.ru слова директор "Пегаса" Анны Подгорной.

В то же время туроператоры заявляют о своей готовности предложить туры в Египет практически сразу после возобновления полётов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. "На организацию начала продажи туров туда в этом случае уйдут считанные дни", – отмечает директор по продажам "НТК Интурист" Сергей Толчин.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источников писала, что регулярные рейсы между Россией и курортами Египта будут запрещены минимум до 2018 года, так как Москва пока до сих пор не уверена в безопасности египетских аэропортов.

Авиасообщение с Египтом прекратилось после того, как 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в результате теракта разбился самолет, следовавший рейсом А321 из Шарм-эш-Шейха в Петербург. В результате крушения погибли все 224 человека.