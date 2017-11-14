В Петербурге в 2018 году откроют плавучие гостиницы

В будущем в Петербурге откроется несколько плавучих гостиниц. Об этом на заседании правительства Петербурга рассказал глава комитета по туризму Андрей Мушкарев, передает АБН.

Власти города выделили под строительство таких гостиниц три участка Невы и Большой Невки. Предполагается, что первую очередь проекта сдадут в мае следующего года.

Ранее власти Петербурга анонсировали госпрограмму по развитию туризма в Петербурге. В ее рамках за три года проведут реставрации дворца Юсуповых, ансамбля Аничкова дворца, Соборной мечети, сада Александро-Невской лавры и других исторических объектов города.