В Петербурге отреставрируют дворец Юсуповых и Аничков дворец

Со следующего года развитие туризма в Петербурге станет отдельной государственной программой, заявил градоначальник Георгий Полтавченко

По его словам, рост расходов составит 136%. При этом правительство пока что не утвердило госпрограмму, ее утвердят в ближайшее время.

В Петербурге в следующие три года проведут масштабные реставрации. Деньги будут выделены на реставрацию дворца Юсуповых, ансамбля Аничкова дворца, Соборной мечети, Спасо-Преображенского собора, церкви Святой Великомученицы Екатерины, сада Александро-Невской Лавры, особняка Кельха.

Как стало известно ранее, в будущем году в Петербурге должно появиться как минимум пять новых станций метро. «Я не очень большой любитель перерезать красные ленточки, но в следующем году надеюсь сделать это не менее пяти раз — на станциях "Проспект Славы", "Дунайский проспект", "Южная", "Новокрестовская" и "Беговая"", — заявил градоначальник.