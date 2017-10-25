Смольный отказался повышать цену проезда в маршрутках, так как обоснование для повышения тарифов на проезд чиновникам представили лишь два перевозчика, «Питеравто» и «Вест Сервис». Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главу комитета по тарифам Дмитрия Коптина.

Операторы обосновали размер предельного тарифа от 45 до 50 рублей в зависимости от маршрута, однако двух заявок недостаточно. «Считаем, что доля представивших материалы для изменения тарифа не позволяет нам судить об обоснованности их цифр, нужно не менее 50%. Пока речи о повышении стоимости проезда не идет», - заверил Коптин.

Для коммерческих перевозчиков, которых в городе порядка 15, устанавливается максимальный тариф в зависимости от протяженности их маршрутов. Подавляющее большинство приходится на средние маршруты с 40-рублевой планкой, у коротких этот уровень колеблется от 36 до 38 рублей. Ранее в Ассоциации перевозчиков пассажиров говорили о том, что комитет требует избыточной документации для обоснования тарифа и не рассматривает ее.