"Остров фортов" в Кронштадте открылся для всех желающих

Посвященный истории российского флота музейно-исторический парк "Остров фортов" открылся в субботу в Кронштадте. Вход в парк на Цитадельском шоссе, 14 свободный.

Интересно в "Острове фортов" будет не только взрослым, увлеченным историей, но и детям. В частности, там есть детская площадка на тысячу квадратных метров, яблоневый сад с прудом. Особый интерес для маленьких посетителей представляют панорамные качели на берегу, которые вмещают до 24 человек.

В центре «Острова фортов» расположили Аллею героев российского флота, пройдя по которой посетители могут узнать о победах моряков за все три века существования флота. Там же расположен Маяк памяти с 200 именами героев, служивших в море со времен Петра I.

"Остров фортов" - первый и самый большой в России парк, посвященный ВМФ. Он открыт ежедневно с 8 до 21 часа.