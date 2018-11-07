Из Петербурга в турецкий Измир можно будет улететь прямым рейсом

Авиакомпания SunExpress откроет прямые рейсы из Петербурга в третий по численности населения турецкий город Измир. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю, с 30 мая по 30 сентября 2019 года.

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Из Петербурга в Измир – по понедельникам и пятницам, в обратном направлении – по четвергам и воскресеньями.

На сайте авиакомпании уже можно купить билеты.

В Пулкове уже есть регулярные рейсы в Стамбул, Анталью и Аланью. Измир станет четвертым турецким направлением.

SunExpress – дочернее предприятие Turkish Airlines и Lufthansa.