Из Петербурга в Великий Устюг можно будет улететь прямым рейсом

Прямое авиасообщение из Петербурга с Великим Устюгом – родиной главного Деда Мороза – появится к 2020 году. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Попасть к знаменитому дедушке без пересадок можно будет и из Москвы.

«Мы приступили к строительству взлетно-посадочной полосы, которую к концу 2020 года запустим. Она сможет принимать самолеты вместимостью до 100 пассажиров. Сейчас такой возможности нет. Откроются прямые рейсы из Москвы и Петербурга», – рассказал губернатор.

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На данный момент в Великий Устюг из Северной столицы и Москвы можно долететь только через аэропорт Череповца. Лететь приходится на небольшом самолете Як-40. Такой способ выбирают лишь 0,1% туристов.

По словам Кувшинникова, сейчас 60% туристов приезжают в регион на поездах и 40% – на автомобилях. Прямое авиасообщение упростит путь туристов. В будущем также планируется открытие международного терминала.

По итогам 2017 года Великий Устюг вошел в топ-10 популярных малых туристских городов России.