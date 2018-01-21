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Десятки Дедов Морозов и Снегурочек устроили велопробег по Петербургу (ФОТО)

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
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    Ежегодный велопарад прошел в Северной столице уже в шестой раз.

    Десятки Дедов Морозов и Снегурочек устроили велопробег по Петербургу. Ежегодный велопарад прошел в Северной столице уже в шестой раз.

    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

    Цель необычного заезда – показать, что и зимой не стоит прятать двухколесного друга в гараж, ездить можно круглый год. В этом году велосипедисты также решили протестировать новые велополосы и велодорожки в Петербурге, созданные в 2017 году.

    Стартовал необычный парад от станции метро «Петроградская», чтобы проехать по всем велополосам Петроградской стороны и познакомить участников с удобствами и минусами новой инфраструктуры.

    Мероприятие, как и в прошлом году, не было согласовано с ГИБДД, дороги не перекрывали, поэтому участникам велопробега пришлось быть максимально аккуратными во время движения и не мешать автомобилистам и прохожим.

    Предполагалось, что в случае нарушений движения велосипедисты разделяться на группы по 20 человек и будут двигаться отдельно, однако этого не понадобилось, колонна финишировала на Дворцовой площади в полном составе.

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