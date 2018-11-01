С 4 декабря запустят новые авиарейсы между Петербургом и Владивостоком

Авиакомпания «ИрАэро» в начале зимы откроет рейсы из Петербурга во Владивосток. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Первый самолет в Северную столицу отправится 4 декабря. Рейс РД-9341 будет выполняться во вторникам по маршруту Владивосток – Москва – Петербург, а в обратную сторону – по пятницам.

«Продолжительность технической стоянки в Москве составит 1 час 20 минут, в течение которой пассажиры, следующие из Владивостока в Санкт-Петербург и обратно, будут временно находиться в транзитной зоне аэропорта Домодедово», – подчеркнули в краевой администрации.

Читайте также:

«Победа» возобновит полеты из Петербурга в Тбилиси 2 ноября

Базовый тариф для пассажиров из Владивостока до города на Неве составит 16,5 тыс. рублей, такая же стоимость предусмотрена для полета в обратную сторону.

В настоящее время полетами между двумя городами занимается только компания «Уральские авиалинии». В пресс-службе администрации Приморского края подчеркнули, что каждый год обращалась в Министерство транспорта РФ с просьбой помочь в увеличении числа авиаперевозчиков, которые выполняли бы рейсы из Владивостока.