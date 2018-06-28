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Туристическая карта Visit SPb начнет действовать 1 августа

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© Фото: Instagram / @elena.divadova

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С ее помощью гости Петербурга получат скидки на музеи, магазины, рестораны и другие места.

В Петербурге с 1 августа начнет действовать карта гостя Visit SPb. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма Северной столицы.

Подробности проекта осуждались на конференции «Петербург – принимаем туристов», которая состоялась в Государственной академической капелле. Исполняющая обязанности генерального директора «Городского туристско-информационного бюро» Надежда Петрова заявила, что проект направлен на организацию туристами своего индивидуального досуга.

С помощью карты гости Северной столицы получат скидки в музеях, театрах, магазинах и ресторанах города. Visit SPb действует на протяжении 72 часов с момента приобретения.

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Продавать карту будут в двух форматах: в виде книжки с отрывными купонами или в виде пластиковой карты, на которую записаны топ-10 мероприятий Петербурга.

«Если сложить цены входных билетов топ-10 мест, представленных в карте гостя Visit SPb, то их общая стоимость составит около 12 тыс. рублей, тогда как нашу карту можно будет приобрести за 4,5 тыс. рублей. С экономической точки зрения это очень выгодно для туристов», – сказала генеральный директор сервиса «Кассир.ru» Алла Фомина.

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