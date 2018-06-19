Ученые из ИТМО придумали программу для создания идеального маршрута для туристов

Специалисты из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) создали программу, с помощью которой можно составит идеальный туристический маршрут. Об этом сообщила «Русская планета».

По словам ученых, сервис позволяет создать маршрут, чтобы увидеть максимальное число достопримечательностей в одном из 11 городов России, где проходят матчи Чемпионата мира по футболу.

Схожую программу создали в Международной федерации футбола (ФИФА), но она показывала интересные места не только в городах, но и близлежащих областях. Ученым из ИТМО удалось исправить этот недочет.

Программа петербургских специалистов берет информацию о достопримечательностях из интернета. Типовые версии карт размещены на сайте ИТМО, поэтому все желающие могут их скачать, чтобы создать собственную тематическую версию маршрута.

Во вторник, 19 июня, в Петербурге прошел матч ЧМ-2018 между сборными России и Египта. Россиянам удалось выиграть со счетом 3:1.

Расписание матчей в Северной столице: Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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