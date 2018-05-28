  • 29 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 00:05 62.3037  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 00:05 72.4333  
Нефть($) 28.05.2018 75.46 1.05
Нефть(p) 28.05.2018 4732.46 +29.66

В Пулково со 2 июня возобновят прямые рейсы до Урумчи в Китае

Автор:


© Фото: Instagram / @arthur_galimshin

Темы дня

Ранее губернатор города Георгий Полтавченко обещал сделать Северную столицу доступнее для китайских туристов.

В Петербурге со 2 июня возобновятся прямые полеты в китайский город Урумчи. Об этом сообщили в пресс-службе оператора Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Рейсы из Пулково будут выполняться авиакомпанией China Southern Airlines. Пассажиров будут отправлять на новых узкофюзеляжных самолетах Boeing 737 MAX 8, которые раньше не обслуживались в Петербурга.

Перелеты будут осуществлять по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам до 8 октября. В классе «эконом» смогут поместиться 150 человек, в «премиум эконом» – 24 человека, в «бизнес» – четыре пассажира.

В пресс-службе «Воздушных ворот» отметили, то за 2017 год пассажиропоток между Петербургом и городами Китая составил почти 224 тыс. пассажиров, что на 32% больше, чем годом ранее. Главный операционный директор компании Оливер Вайс отметил, что China Southern Airlines – сильный и надежный партнер Пулково.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пообещал сделать Северную столицу более доступной для китайских туристов. Он отметил, что поток гостей из восточной страны за пять лет вырос в десятки раз.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 небанальных смотровых площадок Петербурга

    Красоту города на Неве лучше всего рассматривать с высоты. «Санкт-Петербург.ру» выбрал классные, но оригинальные смотровые площадки, откуда можно увидеть Петербург под новым углом.

    читать далее →

    Культура пития: бары и кафе Петербурга с лекциями и выставками

    Северная столица славится многочисленными барами, однако в них можно не только развлекаться, но и просвещаться. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах, где можно выпить и узнать что-то новое.

    читать далее →

    Лето близко: где в Петербурге попробовать необычное мороженое

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать не только обычные виды десерта, но и гречневое мороженое, замороженное жидким азотом или даже жареное.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток
    23.05.18
    МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram