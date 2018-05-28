В Пулково со 2 июня возобновят прямые рейсы до Урумчи в Китае

В Петербурге со 2 июня возобновятся прямые полеты в китайский город Урумчи. Об этом сообщили в пресс-службе оператора Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Рейсы из Пулково будут выполняться авиакомпанией China Southern Airlines. Пассажиров будут отправлять на новых узкофюзеляжных самолетах Boeing 737 MAX 8, которые раньше не обслуживались в Петербурга.

Перелеты будут осуществлять по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам до 8 октября. В классе «эконом» смогут поместиться 150 человек, в «премиум эконом» – 24 человека, в «бизнес» – четыре пассажира.

В пресс-службе «Воздушных ворот» отметили, то за 2017 год пассажиропоток между Петербургом и городами Китая составил почти 224 тыс. пассажиров, что на 32% больше, чем годом ранее. Главный операционный директор компании Оливер Вайс отметил, что China Southern Airlines – сильный и надежный партнер Пулково.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пообещал сделать Северную столицу более доступной для китайских туристов. Он отметил, что поток гостей из восточной страны за пять лет вырос в десятки раз.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.