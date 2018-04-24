«Праздник корюшки» в Петербурге стал самым популярным гастрособытием России

Петербургский «Праздник корюшки» стал самым популярным гастрономическим праздником России в мае 2018 года. Мероприятие, которое пройдет 12 и 13 мая, возглавило рейтинг аналитического агентства «ТурСтат», составленный по данным анализа популярности и уникальности кулинарных событий.

В тройку лидеров, помимо праздника в честь знаменитой рыбы из Петербурга, попали фестиваль «Русская закваска» в Липецкой области и «Фомина яишня» в Белгородской области.

Отечественные туристы также интересуются «Суворовской кашей» в Пензенской области, «ЯйцеФестом» в Московской области, «Праздником хлеба и молока» в Калининграде, «Днем калмыцкого чая» в Элисте, «Фестивалем ухи» в Воронежской области, «Верещагин СырFest» в Тверской области и «Кухнями Рязанского края» в Рязани.

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В 2018 году «Праздник корюшки» пройдет уже в 16 раз. Площадкой мероприятия станет «ЛенЭкспо».

В программе события – рыбный рынок, сувенирные ряды, конкурс рыбаков, акция «Зарыбление» по выпуску мальков лосося в акваторию Финского залива, игры, конкурсы, викторины и выступления популярных эстрадных артистов, включая в кластере «Спорт-корюшка» и на площадке «Арт-корюшка».

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