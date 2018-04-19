Петербург возобновил прямое авиасообщение с Сеулом

Петербургское Пулково возобновило прямое авиасообщение с Сеулом. Рейсы в столицу Южной Кореи будет выполнять компания Korean Air.

Самолеты между двумя говорами начали летать в четверг, 19 апреля, сообщили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы». В период по 29 мая и с 1 по 25 октября планируется три рейса в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. С 31 мая по 30 сентября будут введены дополнительные рейсы по пятницам и субботам.

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Самолеты будут вылетать из Петербурга в Сеул в 20:00, а прибывать с 13:40 на следующий день. В обратном направлении вылет вылет будет происходить в 17:55, а прибытие — в 21:30.

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