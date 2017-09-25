Из Пулково начнут летать прямые рейсы в Чэнду и Куньмин

Авиакомпания Lucky Air запустит прямые регулярные перелеты из Пулково в китайские города Куньмин и Чэнду в провинциях Юньнань и Сычуань, сообщает управляющая аэропортом компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС).

Рейсы по обоим направлениям будут летать дважды в неделю на воздушных судах Airbus A330-300 с конца октября 2017 года. Lucky Air станет четвертым китайским авиаперевозчиком, который летает из Петербурга.

Читайте также:

Пулково рассказал, куда чаще всего летают петербуржцы

В ВВСС уточняют, что Китай является одним из самых быстрорастущих направлений для Пулково. За первое полугодие 2017 года объем перевозок между Северной столицей России и городами КНР увеличился на 50% и превысил 70 тыс. человек.

В летний сезон этого года из Петербурга выполняются прямые регулярные полеты в Урумчи, Шанхай, Пекин, а также чартерные рейсы в Пекин, Ухань, Макао и Тайбэй.