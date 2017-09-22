Пулково рассказал, куда чаще всего летают петербуржцы. Рейтинг составлен по итогам последних восьми месяцев - с января по август, он опубликован на официальном сайте аэропорта.

Среди российских направлений первую строчку заняла Москва, следом за день идут южные Симферополь и Сочи. В пятерку российского рейтинга также вошли Екатеринбург и Калининград.

Что касается зарубежных направлений, то его возглавила турецкая Анталья. В топ-5 также вошли Франкфурт-на-Майне (Германия), Ларнака (Кипр), Минск (Республика Беларусь) и Париж (Франция).

Всего с начала 2017 года Пулково обслужил более почти 11 млн пассажиров, что на 24,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего среди российских авиакомпаний с вылетом из Пулково выбирают «Россию», «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр», среди зарубежных - Lufthansa, «Белавиа», «Узбекистон Хаво Йуллари», KLM и Turkish Airlines.