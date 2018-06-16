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«Кто в белом?»: 16 июня болеем за исландское «Ху!» и французские танцы на ЧМ-2018

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© Фото: РИА Новости

Темы дня

Вкратце рассказываем, что случилось на Чемпионате мира вчера и за кого можно будет поболеть сегодня.

Группа А

Египет – Уругвай 0:1

Гол:

0:1 – 90 Хименес.

Что случилось?

Уругвай транжирил моменты и забил только на последних минутах встречи, хоть и имел солидное преимущество во втором тайме. Особенно отличился Луис Суарес – он столько раз упускал хорошие возможности, что комментаторам очень захотелось, чтобы со сборной России он сыграл в таком же стиле. 

Египет смотрелся здорово, хоть и пропустил. Следующая игра России с этой африканской сборной не станет легкой прогулкой, тем более, что к ней восстановится главная звезда фараонов, Мохаммед Салах.

И что дальше? 

Сборной России было бы ни холодно, ни жарко от любого результата этой встречи. Для нас все решится в матче с Египтом, который будет максимально мотивирован после поражения. А вот уругвайцы почти выполнили задачу выхода из группы, учитывая форму Саудовской Аравии, с которой они сыграют следующую игру.

Группа B

Марокко – Иран 0:1

Гол: 

0:1 – 90, автогол Бухаддуз.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Что случилось? 

У марокканского защитника Бухаддуза вчера случилось несчастье – иначе и не скажешь. Врагу не пожелаешь забить на последних секундах встречи в свои ворота на Чемпионате мира. 

Матч прошел в Петербурге, и атмосфера на стадионе, без преувеличений, напоминала восточную сказку. А еще арена «Санкт-Петербург» обновила собственный рекорд по посещаемости – на матч пришло 62548 человек.

И что дальше?

Кажется, для Марокко турнир закончен – вряд ли они смогут зацепиться за победу в играх с мощными Португалией и Испанией. А вот Иран поборется – надежда на чудо еще жива.

Португалия – Испания 3:3

Голы:

1:0 – 4, пенальти Роналду, 1:1 – 24 Диего Коста, 2:1 – 44 Роналду, 2:2 – 55 Диего Коста, 2:3 – 58 Начо, 3:3 – 88 Роналду.

Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»


Что случилось? 

Как мы и предупреждали, Криштиану Роналду – робот. Он забил три мяча в ворота одной из сильнейших сборных турнира, третий гол – настоящий шедевр.

Зрителям на стадионе «Фишт» в Сочи вообще очень повезло: самый статусный матч группового этапа получился еще и очень зрелищным.

Лучше, конечно, один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Посмотрите на третий гол испанцев – у вас мурашки пойдут по телу:


Видео: Россия 24 / Youtube


И что дальше?

Дальше нужно очень внимательно следить за игрой Роналду. Ему не слишком везет на Чемпионатах мира – вчера он забил столько же, сколько на всех предыдущих мундиалях в своей карьере. Возможно, этот турнир станет для португальца самым удачным – он в великолепной форме. 

Испания и Португалия вряд ли оставят шансы своим соперникам по группе при такой игре. Так что главной интригой, скорее всего, будет борьба между двумя европейскими сборными за первое место. С другой стороны, это Чемпионат мира – здесь случиться может все, что угодно.
 

Матчи 16 июня 

Группа C

Франция – Австралия

Когда: 16 июня, 13:00.

Где: Казань, стадион «Казань Арена».

Кто покажет? «Матч ТВ». 

В чем суть? Франция – безоговорочный фаворит группы C, в ее составе собраны невероятно сильные футболисты и от нее ждут только победы в этом матче. Австралия – аутсайдер, который вряд ли сможет чем-то удивить. 

За кого болеть?

За танцы Антуана Гризмана 

У французов много мощных футболистов, но на Антуана Гризмана нужно обратить особое внимание. Мало того, что он самый талантливый полузащитник в составе сборной – он еще и празднует голы круче всех на турнире. Гризман во время одной из последних тренировок даже репетировал танец со своим партнером, Усманом Дембеле (да, празднование голов – это тоже важно!).  



Гризман и Дембеле тренируются праздновать голы. Фото: AFP

 

Перу – Дания

Когда: 16 июня, 19:00.

Где: Саранск, стадион «Мордовия Арена».

Кто покажет? «Матч ТВ».

В чем суть? Это самый непредсказуемый матч дня. Датчане на бумаге выглядят чуть мощнее, но сборная Перу сильна своей страстной игрой – инки могут забить кому угодно, как и пропустить от кого угодно. Возможно, в этой игре решится, кто из команд займет 2 место в группе – Франция слишком сильна, Австралия слабовата, чтобы составить этим двум сборным конкуренцию.

За кого болеть?

За дополнительный выходной в Перу

lobal Look Press via ZUMA Press/El Comercio
Фото: lobal Look Press via ZUMA Press/El Comercio

В Южной Америке ужасно любят футбол, но недавно в Перу переплюнули соседей по континенту – после выхода на Чемпионат мира, который стал первым с 1982 года, власти объявили национальный праздник и дали всем выходной, чтобы счастливые болельщики как следует нагулялись. Нет сомнений, что в случае удачного турнира перуанцы снова будут отдыхать. А вот датчане – вряд ли. Так что южноамериканской сборной нужнее. 


Группа D

Аргентина – Исландия

Когда: 16 июня, 16:00.

Где: Москва, стадион «Открытие Арена».

Кто покажет? «Первый канал».

В чем суть? Великий и ужасный Лионель Месси будет раздавать гениальные передачи, а брутальные викинги постараются задавить его своей дисциплиной и физической готовностью. Аргентина – самая сильная сборная в группе, а вот со вторым местом все не так просто. Впрочем, исландцы уже сумели удивить во время ЧЕ-2016 – никто на них не ставил, а они дошли до ¼ финала. Так что и в этой игре ничего заранее не решено. 

За кого болеть?

За исландское «Ху»! 

Можно, конечно, и за Лионеля Месси – но это банально.

Москвичам очень повезло – они смогут насладиться тем, как исландцы поддерживают свою сборную. В 2016 году во время Чемпионата Европы во Франции скандинавы поразили весь мир – на турнир приехала чуть ли не треть населения страны, а кричалки были невероятно атмосферными. Посмотрите на одну из них прямо сейчас. Ху! 


Видео: RedBlueMonkey / Youtube

Хорватия – Нигерия

Когда: 16 июня, 22:00.

Где: Калининград, стадион «Калининград».

Кто покажет? «Матч ТВ».

В чем суть? В сборной Хорватии собраны очень сильные игроки, она считается фаворитом этого матча. Но Нигерию не стоит недооценивать – африканцы здорово играют в обороне, не так давно в товарищеском матче «орлы» обыграли звездную Аргентину.

За кого болеть?

За Ахмеда Мусу – человека с добрым сердцем 

Муса долгое время играет в России, для болельщиков московского ЦСКА он стал по-настоящему родным. Попав в команду Леонида Слуцкого «всадником без головы», который умел только быстро бегать, Ахмед вырос в приличного футболиста, который на прошлом Чемпионате мира забил два мяча в ворота Аргентины. 

У Мусы большая семья, а на родине его уважают за помощь нуждающимся. К примеру, недавно Ахмед помог выйти из тюрьмы 40 заключенным в нигерийском городе Кано. Бедняги угодили в долговую яму, но футболист заплатил за всех, а также помог местным жителям продуктами и деньгами. 

Посмотрите на улыбку Ахмеда – она говорит о многом. 

Ахмед Муса / Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Ахмед Муса / Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Если вы хотите, чтобы матчи Чемпионата стали еще интереснее, подписывайтесь на группу «Санкт-Петербург.ру» в социальной сети «ВКонтакте». Каждый день в 12:00 вас будет ждать блог «Кто в белом?», в котором мы посоветуем, за кого сегодня стоит поболеть. Уже завтра мы расскажем о командах группы E и подведем итоги сегодняшнего игрового дня.

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