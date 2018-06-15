«Кто в белом?»: 15 июня болеем за чиновников-самоубийц из Испании и против петербургских бакланов на ЧМ-2018

Группа А



Россия – Саудовская Аравия 5:0



Голы: 1:0 – 12 Газинский, 2:0 – 43 Черышев, 3:0 – 71 Дзюба, 4:0 – 90 Черышев, 5:0 – 90 Головин.

Что случилось?

Вы и представить себе не можете, сколько вылилось грязи на Станислава Черчесова, когда на спортивных ресурсах был опубликован стартовый состав сборной России. Больше всех читатели возмущались тому, что в основу попал Юрий Газинский – парень из «Краснодара», который никогда не хватал с неба звезд. Станислав Черчесов из-за личного конфликта не взял на эту позицию Игоря Денисова – лучшего опорника прошедшего Чемпионата России, и это ужасно раздражало болельщиков. Кто-нибудь мог представить, что уже на 12 минуте скромный Газинский станет автором первого гола на ЧМ-2018, а Россия выиграет со счетом 5:0? Мы – точно нет.

После матча журналисты мгновенно забыли о критике и стали петь сборной дифирамбы, а болельщики размечтались. Мы же советуем не забывать, что Саудовская Аравия – пожалуй, слабейшая сборная турнира. Несмотря на счет 5:0, поставленной командной игры в исполнении России мы не увидели – преимущество возникло за счет мастерства отдельных исполнителей.



Как мы и предсказывали, больше всех на поле впечатлил Александр Головин – в блестящем стиле он забил гол со штрафного, сделал два голевых паса и поучаствовал в четырех результативных атаках. Владелец ЦСКА – а это родной клуб Головина – Евгений Гинер сейчас покуривает сигару, дорисовывает нули в трансферной стоимости игрока и сбрасывает звонки от коллег из «Ювентуса» и «Челси».

Александр Головин. Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат.com»

И что дальше?

19 июня нас ждет игра со сборной Египта, если соперник выберется из-под груды шапок, которыми его закидали. Это станет настоящей проверкой на прочность – у Египта есть невероятный Мохаммед Салах и другие игроки, выступающие за ведущие европейские клубы. И все же верим в сборную.

Матчи 15 июня

Группа B



Португалия – Испания



Когда: 15 июня, 21:00.



Где: Сочи, стадион «Фишт».



Кто покажет? «1 канал».

В чем суть? Сильнейшие команды группы B встретятся в самом интересном матче всего группового этапа. Первое место в квартете – это очень важно, оно позволит выйти в плей-офф на более слабого соперника. У испанцев проблемы, но об этом ниже.

За кого болеть?



За Федерацию футбола Испании – ее сотрудники в опасности



Хулен Лопетеги. Фото: noticias.mmo.co.mz

За день до старта Чемпионата футбольный мир потрясла невероятная новость: главный тренер Испании Хулен Лопетеги уволен. Он не проиграл ни одного матча на этом посту и с неплохой игрой вывел Испанию на Чемпионат мира, но посмел вести переговоры с «Реалом» за спиной у Федерации. Несмотря на то, что Лопетеги планировал подписать контракт с новым работодателем только после мундиаля, испанские чиновники были в ярости.



«Нельзя делать такие вещи и сообщать нам за пять минут до официального объявления. Мы были вынуждены принять такое решение, потому что в первую очередь мы испанцы», – заявил президент Федерации Луис Рубиалес.



После этого главным тренером Испании стал не особо опытный Фернандо Йерро, и у него не осталось времени, чтобы объяснить игрокам свои задумки. Боже, благослови Федерацию футбола Испании! Если сборная провалится – болельщики разорвут чиновников на куски.



За Криштиану Роналду, потому что он красавчик





Криштиану Роналду. Фото: Gettyimages/Fotobank.ru

Красавчик он не только в том смысле, о котором вы подумали, глядя на фото. Криштиану – самый трудолюбивый футболист на планете. Все, чего он добился, – это результат упорных тренировок и невероятной силы воли. Он спит пять раз в день по 1,5 часа в позе эмбриона, потому что так организм восстанавливается эффективнее, никогда не пьет алкоголь и газировки, а еще игнорирует шоколад.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» уже немолод – ему 33 года, и этот мундиаль может стать для него последним. Два года назад он уже выиграл Чемпионат Европы во Франции, теперь самое время доказать миру, что благодаря упорным тренировкам можно добиться всего. Если Криштиану приведет Португалию к золоту, у нас будут серьезные основания думать, что он робот.



Против Серхио Рамоса – он настоящий негодяй



Серхио Рамос. Фото: AFP

Испанец грязно сыграл в финале Лиги Чемпионов против Мохаммеда Салаха, в результате чего египтянин получил травму и рисковал пропустить ЧМ-2018. На этом грехи Рамоса не заканчиваются – в том же матче он ударил локтем в лицо голкипера соперника Лориуса Кариуса. После этого петицию с призывом наказать испанца подписали 350 тыс. человек, а в Инстаграм Рамоса лучше не заходить – градус ненависти там зашкаливает.



Если вы верите в кармическую справедливость, то болеть вам следует за Португалию.



Марокко – Иран



Когда: 15 июня, 18:00.



Где: Петербург, стадион «Санкт-Петербург».



Кто покажет? «Матч ТВ».

В чем суть? Аутсайдеры группы B попытаются выяснить, кто из них сильнее. Победитель сможет составить конкуренцию топовым сборным – Испании и Португалии. По именам Марокко кажется более внушительным соперником, чем Иран.

За кого болеть?



За грозненца, пермяка и казанца

«Казанец» Сердар Азмун. Фото: Дмитрий Голубович/Василий Пономарев

За сборную Ирана выступают три игрока, представляющих российские клубы. Это Милад Мохаммади из грозненского «Ахмата», Сердар Азмун из казанского «Рубина» и Саид Эззатоллахи из пермского «Амкара». Каждый из них играет важную роль в своем клубе, так что российские болельщики наверняка будут переживать за своих любимцев.

За стадион «Санкт-Петербург» и дебют нашего города на Чемпионате мира

Фото: vk.com/stadium_zenit

Стройка многострадальной «Зенит-арены», которую ФИФА запрещает так называть во время мундиаля, сопровождалась многочисленными коррупционными скандалами и недоделками. Весной на ней протекала крыша, газон был похож на логово кротов, а про бакланов не пошутил только ленивый. Справится ли стадион с первым серьезным испытанием в своей истории? Будем надеяться, что да.

Египет – Уругвай



Когда: 15 июня, 15:00.



Где: Екатеринбург, стадион «Екатеринбург арена».



Кто покажет? «Матч ТВ».



В чем суть? Уругвай – самая сильная команда группы А, Египет тоже очень хорош, у них есть суперзвезда Салах и мощные игроки из европейских клубов. Мы сможем посмотреть на наших будущих соперников.



За кого болеть?



За Мохаммеда Салаха, раненого, но очень опасного

Египтянин в этом году совершает подвиги: он вывел «Ливерпуль» в финал Лиги Чемпионов, забил 32 гола в английской Премьер-лиге и стал настоящим божеством у себя на родине. Салах – это культовая фигура, на которую равняются все египетские мальчишки. По мнению ряда экспертов, фараон в данный момент претендует на «Золотой мяч» и скоро затмит Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

В упомянутом финале ЛЧ, ради которого Салах даже на один день перестал держать Рамадан (священный месяц поста у мусульман), футболист получил травму после борцовского приема испанца Серхио Рамоса. Повреждение плеча оказалось не слишком серьезным, но до сих пор непонятно, сможет ли Салах выйти на поле в матче против Уругвая. Зато со сборной России он, на нашу беду, обязательно сыграет.



За Луиса Суареса, который кусает всех вокруг

Луис Суарес. Фото: Sports Masters Bet

Суарес – невероятно талантливый и техничный нападающий. А еще он может впиться зубами в плечо, когда соперник этого совсем не ждет.

Уругваец кусал своих соперников уже три раза, самым известным стал эпизод с игроком сборной Италии Джорджо Кьеллини. Луис укусил его за плечо во время матча ЧМ-2014, но судья этого не заметил и даже не показал Суаресу желтую карточку. Только после игры Луиса наказали как рецидивиста (укус был как раз третьим в карьере), он был отлучен от футбола на четыре месяца и заплатил штраф.



В 2014 году норвежец поставил пять долларов на то, что Луис кого-нибудь в очередной раз укусит. Ставка сыграла, и парень умножил свои деньги на 180, выиграв более 900 долларов. Вы тоже можете заключить пари с букмекерами и внимательно следить за зубами уругвайца.

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