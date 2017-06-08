Луческу не вернется в "Зенит"

Румынский специалист Мирча Луческу, которого в мае отправили в отставку с поста главного тренера "Зенита", не вернется в футбольный клуб.

Днем 8 июня "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, написал, что Луческу может продолжить работу в клубе в ином качестве.

"Существует вариант, что Луческу продолжит работу в "Зените" в ином качестве. Он сейчас обсуждается и является приоритетным для специалиста", - сообщил источник.

При этом источник "Фонтанки.ру", близкий к клубу, заявил, что сообщения о возвращении Луческу в "Зенит" в другом статусе не соответствует действительности.

Луческу приедет в Петербург на ближайших выходных, но только ради того, чтобы забрать вещи. Ранее он назвал свою работу тренером "Зенита" ошибкой и потребовал от клуба 2 млн евро в качестве компенсации за расторжение контракта.

"Я все еще жду от "Зенита" официального уведомления. На сайте клуба есть новость о назначении Манчини, но мне никто даже не позвонил. Это невероятно. Я принес "Зениту" более 100 млн евро с трансферов Гарая, Халка и Витселя, и вот так они обошлись со мной", - цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.

В понедельник, 29 мая, стало известно, что новым тренером "Зенита" стал итальянец Роберто Манчини, он подписал трехлетний контракт с окладом 5 млн евро.