Луческу назвал свою работу тренером «Зенита» ошибкой и требует от клуба 2 млн евро

Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что его переход в петербургский футбольный клуб был ошибкой.

Румынский специалист выразил желание, чтобы «Зенит» компенсировал ему половину зарплаты от оставшегося контракта - 2 млн евро, сообщает Gazeta Sporturilor.

Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года после 12 лет работы в донецком «Шахтере». В сезоне-2016/17 «Зенит» с Луческу занял третье место в РФПЛ. Тем не менее, под руководством румынского тренера «Зениту» удалось завоевать Суперкубок России.

В понедельник, 29 мая, стало известно, что итальянец Роберто Манчини подписал трехлетний контракт с «Зенитом» с окладом 5 млн евро.

Ранее появлялась информация, что нападающему «Зенита» Александру Кержакову могут предложить должность играющего тренера в петербургском клубе.