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Ибрагим Цаллагов официально перешел в «Зенит»

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© Фото: РИА «Новости»

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Он стал третьим новичком сине-бело-голубых в зимнем трансферном окне.

Защитник Ибрагим Цаллагов официально перешел в «Зенит», он стал третьим новичком сине-бело-голубых в зимнем трансферном окне. Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года. Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита».

Фото: Instagram / @zenit_spb
 

«Несмотря на то что «Зенит» - это величина в российском и европейском футболе, этот шаг дался мне нелегко. В «Крылья Советов» я пришел совсем мальчишкой, получил в Самаре закалку и стал профессионалом. Городу, команде и ее болельщикам я многим обязан. Но, конечно, я понимаю, что в Петербурге для меня открываются новые возможности в футбольном плане. А покидать Самару, в которой я провел восемь замечательных лет и пережил много всего с командой, действительно тяжело. Хочу поблагодарить «Крылья Советов», и в особенности их болельщиков. Но, насколько я знаю, петербургские и самарские болельщики близки и очень хорошо относятся друг к другу, так что этот факт меня греет», - рассказал Цаллагов.

Цаллагов родился 12 декабря 1990 года во Владикавказе. В 2009 году из молодежного состава «Алании» перешел в «Крылья Советов». В общей сложности Цаллагов провел за самарский клуб 195 игр, в которых отметился девятью забитыми мячами.

С 2011 по 2013 год вызывался в молодежную сборную России. На днях игроками «Зенита» также стали вратарь Андрей Лунёв и полузащитник Эрнани.

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