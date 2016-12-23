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Вратарь Андрей Лунёв официально стал игроком «Зенита»

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© Фото: Владимир Песня / РИА «Новости»

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Соглашение рассчитано на 4,5 года, стоимость трансфера составила 4 млн евро.

Вратарь Андрей Лунёв официально стал игроком «Зенита», он переходит в петербургский клуб из «Уфы». Об этом говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.

Соглашение рассчитано на 4,5 года. Стоимость трансфера не сообщается, по неофициальным данным, она составила 4 млн евро.

Лунёв выступал за «Уфу» с 2016 года, ранее он играл за «Сатурн» из Раменского, а также за московское «Торпедо». В нынешнем сезоне 25-летний Лунёв принял участие в 10 матчах российской Премьер-Лиги, в которых пропустил семь голов.

«Я искренне благодарен ФК «Уфа», всем ребятам в команде, тренерам, административному штабу, руководству клуба, болельщикам за всё, что они сделали для меня. Очень тяжело уходить, город Уфа стал для меня родным, но нужно расти дальше. Когда судьба предоставляет шанс перейти в «Зенит», этим надо воспользоваться. Еще раз хочу сказать спасибо Башкортостану, Уфе и персонально всем, кто в своё время поверил в меня. Буду помнить об этом всегда», - заявил Лунёв.

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