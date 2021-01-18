Минск лишился права проведения чемпионата мира по хоккею

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) лишился права белорусской столицы на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Решение принято в связи с вопросами безопасности.

«Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно. Это решение было принято советом после завершения процедуры оценки процессов», — заявили в федерации.

Другим вариантом проведения соревнования IIHF выбрала Латвию. Федерация рассматривает этот вариант из-за условий пандемии коронавируса. Кроме того, международная федерация рассматривает 3 варианта проведения Чемпионата мира: Латвия, Латвия и Словакия, Латвия и Дания.