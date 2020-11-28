Семак обвинил футбольное поле в результате матча «Зенита» с «Арсеналом»

В рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 ноября в Туле прошел матч между «Зенитом» и тульским «Арсеналом». Матч закончился в ничью, со счетом 0:0.

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак объяснил, что петербургская команда сыграла в ничью из-за плохого состояния футбольного поля на стадионе в Туле.

«Возможно, сказалось поле, которое минут через 15 потеряло то качество, которое было в начале матча», — заявил Семак. Кроме того, главный тренер отметил, что поле было очень разбитое и из-за этого возникали ошибки, а также качество в передачах и борьба.