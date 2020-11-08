Молодежная сборная России по хоккею взяла кубок «Карьяла»

Сегодня, 8 ноября, в социальной сети «Твиттер» в своем аккаунте петербургский клуб СКА сообщил о сенсационной победе молодежной сборной по хоккею. Кубок «Карьяла» достался спортсменам после трех побед в поединках с зарубежными командами Финляндии, Чехии и Швеции. Голы в матче с Чехией забили Родион Амиров, Егор Чинахов и Егор Афанасьев. Последний матч, с командой Чехии, закончился со счётом 3-0 в пользу россиян.

Россиян сначала обвинили в неуважении — выставить против взрослых хоккеистов незрелых хоккеистов их молодежки, однако молодые спорстмены, возрастом младше 20 лет, обыграли титулованных соперников.