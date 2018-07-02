Путин поздравил сборную России с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин поздравил национальную команду с выходом в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу.

Глава государства позвонил наставнику сборной России Станиславу Черчесову перед игрой с Испанией и пожелал ему успеха. Следующий звонок Черчесову Путин сделал после исторической победы над «красной фурией».

По словам российского лидера, главный тренер выбрал правильную тактику, благодаря которой сборная России добилась впечатляющего результата.

Затем глава государства позвонил королю Испании Филиппу VI, отметив мастерство и высочайший класс команды с Пиринейского полуострова. В ответ испанский лидер поздравил Путина с победой сборной России.

Читайте также:

Болельщики назвали фан-зону на Конюшенной одной из лучших в России



Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей на «Зенит-арене»: 1/8 финала – 3 июля в 17:00; полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00.

Сборная России сыграет в четвертьфинале со сборной Хорватии 7 июля в Сочи. Начало матча в 21:00.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.