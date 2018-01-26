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Манчини: Не вижу причин уходить из «Зенита»

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© Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

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Итальянский специалисты подчеркнул, что планирует сделать в Петербурге сильную и крепкую команду.

Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал слухи о своем уходе из клуба, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. По словам итальянца, он не собирается покидать команду.

«Могу сказать болельщикам, что я здесь и никуда уходить не собираюсь. Слухи всегда бывают в футболе, это неизбежно. На протяжение последнего времени клуб проходит серьезный период перестройки, мы делаем очень сильную и крепкую команду. Вообще не вижу причин уходить», – сказал Манчини.

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Также итальянский наставник сине-бело-голубых подчеркнул, что ему нравится жить в России, и его абсолютно все устраивает. Манчини возглавил «Зенит» в июне 2017 года. Его соглашение с петербургским клубом рассчитано до 2020 года.

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