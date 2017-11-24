Тренер «Зенита» Манчини сравнил себя с Путиным

Главный тренер ФК «Зенит» Роберто Манчини после победы в домашнем группового турнира Лиги Европы над македонским клубом «Вардаром» (2:1) сравнил себя с президентом РФ.

Манчини рассказал, что мнение болельщиков и прессы не оказывает на него никакого влияния с точки зрения выбора состава. «Это все равно что спросить президента Путина — влияют ли на его решения газеты и интернет», - заявил тренер.

На 27-й минуте минувшего матча нападающий Артем Дзюба не смог реализовать пенальти. «В целом доволен игрой Дзюбы, вышло так, что пенальти бил именно он. Пенальти часто не удаются тем, кто их исполняет, так получилось», - заявил позже Манчини.

Ранее в этом сезоне «Зенит» уже обыгрывал «Вардар» в первом туре Лиги Европы. Тогда, 14 сентября, игра закончилась со счетом 5:0.

«Зенит» оформил участие в 1/16 финала Лиги Европы в матче четвертого тура с норвежским клубом «Русенборгом» (1:1). Благодаря этой победе «сине-бело-голубые» продолжают занимать верхнюю позицию в своей группе с 13 очками, опережая идущий вторым «Реал Сосьедад» на три балла. С испанским клубом петербургская команда сыграет в гостях в заключительном туре.