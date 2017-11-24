  • 24 Ноябрь 2017
USD 24.11.2017 58.4622 -0.5439
USD ММВБ 09:17 0  
EUR 24.11.2017 69.1783 -0.2247
EUR ММВБ 09:17  
Нефть($) 23.11.2017 63.48 +0.41
Нефть(p) 23.11.2017 3711.18 -10.33

Тренер «Зенита» Манчини сравнил себя с Путиным

Автор:


© Фото: Eurosport

Темы дня

Петербургский футбольный клуб вновь обыграл македонский «Вардар».

Главный тренер ФК «Зенит» Роберто Манчини после победы в домашнем группового турнира Лиги Европы над македонским клубом «Вардаром» (2:1)  сравнил себя с президентом РФ.

Манчини рассказал, что мнение болельщиков и прессы не оказывает на него никакого влияния с точки зрения выбора состава. «Это все равно что спросить президента Путина — влияют ли на его решения газеты и интернет», - заявил тренер.

На 27-й минуте минувшего матча нападающий  Артем Дзюба не смог реализовать пенальти. «В целом доволен игрой Дзюбы, вышло так, что пенальти бил именно он. Пенальти часто не удаются тем, кто их исполняет, так получилось», - заявил позже Манчини.

Ранее в этом сезоне «Зенит» уже обыгрывал «Вардар» в первом туре Лиги Европы. Тогда, 14 сентября, игра закончилась со счетом 5:0.

«Зенит» оформил участие в 1/16 финала Лиги Европы в матче четвертого тура с норвежским  клубом «Русенборгом» (1:1). Благодаря этой победе «сине-бело-голубые» продолжают занимать верхнюю позицию в своей группе с 13 очками, опережая идущий вторым «Реал Сосьедад» на три балла. С испанским клубом петербургская команда сыграет в гостях в заключительном туре.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Покой нам только снится: как работает «закон о тишине» в Петербурге и Ленобласти?

    На какую сумму можно оштрафовать переносящих пианино грузчиков? Является ли нарушителем играющая на пианино соседская дочка? И можно ли угрожать самому соседу, разбудившему вас дрелью в субботу?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.11.17
    Компания Аттек, СОУТ и охрана труда – особенности и специфика
    17.11.17
    Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком
    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram