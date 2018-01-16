Шарапова может выступить на турнире в Петербурге

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова может выступить на турнире WTA St. Petersburg Ladies Trophy, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора соревнований Александра Медведева.

«Такая возможность есть, сюрпризов исключать нельзя. Очень хотелось бы, чтобы Мария появилась в Петербурге. На турнире у нее есть шансы выступить лучше, чем в Москве, – сказал Медведев.

Он отметил, что прославленная теннисистка может получить wild card (специальное приглашение, – прим.ред.) от организаторов турнира. Ранее стало известно, что в Матче легенд на турнире WTA в Петербурге россиянки Анастасия Мыскина и Елена Дементьева сыграют против Ким Клейстерс и Мартины Хингис. Соревнования пройдут с 29 января по 4 февраля.