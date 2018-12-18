Хоккейная битва армейцев двух столиц

Разгромная победа сборной России над сборной Финляндии в классическом матче на «Газпром Арене» в Петербурге произошла под громогласное ликование свыше семи десятков тысяч болельщиков. Однако уже следующая игра из серии «хоккейной классики» может побить только что установленный рекорд посещаемости за всю историю игр в России.

В эту субботу, 22 декабря под закрытой крышей стадиона на Крестовском острове в рамках игр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретятся два фаворита нынешнего сезона, не привыкшие проигрывать: петербургский клуб СКА и московский ЦСКА (купить билеты можно по этой ссылке).

Можно было бы долго рассказывать об истории противостояния армейских команд из Петербурга и Москвы, однако на самом деле у СКА и ЦСКА намного больше общего, чем может показаться даже на первый взгляд. Помимо того, что оба клуба когда-то представляли нашу армию и имеют пятиконечную звезду на эмблемах, они обе были созданы в 1946 году, обе являлись неоднократными обладателями международных, континентальных и российских кубков и обе в свое время представляли легендарные отечественные тренеры. Команду ЦСКА с конца 40-х до начала 70-х тренировал знаменитый Анатолий Тарасов. СКА в 90-е и нулевые годы готовил непревзойденный хоккеист и заслуженный тренер России Борис Михайлов.

Можно долго перечислять все заслуги, кубки и редкие поражения обеих команд, но главное, что у них есть общего – это какая-то немыслимая воля к победе любой ценой. Достаточно посмотреть любую игру армейцев, чтобы понять, что без боя сдаваться они не будут. Это означает захватывающий и абсолютно непредсказуемый матч на «Газпром Арене» в эту субботу. Интриги добавляет тот факт, что поле находится в родном городе СКА, но вряд ли можно его назвать «домашним», так как оно было сделано на стадионе специально для проведения двух игр «хоккейной классики».

В минувшее воскресенье на стадионе в общей сложности побывало больше 81 тыс. человек, которые своими глазами увидели матч, услышали выступление легендарной группы «Мумий Тролль», прочувствовали атмосферу спортивного праздника и прониклись победным духом хоккейного матча. Вряд ли кто-нибудь захочет пропустить следующий матч из серии, совмещенный с концертом Григория Лепса. 22 декабря на стадионе состоится яркий спортивный праздник для всей семьи и каждый зритель, попавший на стадион абсолютно точно впишет себя в историю российских и, вполне вероятно, европейских рекордов.