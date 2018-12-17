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Победа зрителей в «хоккейной классике»

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© Фото: vk.com/gazpromarena

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Более 71 тыс. человек на трибунах и новый российский рекорд посещаемости, разгромный хоккейный счет, масштабные «волны» из людей и непередаваемое настроение спортивного праздника. Все это – матч «хоккейной классики» между Россией и Финляндией на «Газпром Арене».

Такого скопления людей стадион на Крестовском острове еще не видел. Уже в середине дня 16 декабря к «Газпром Арене» потянулись первые посетители, желавшие принять участие в грандиозном спортивном празднике памяти великого советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова и своими глазами увидеть матч между двумя сильнейшими сборными мира – России и Финляндии.

В этот день стадион на Крестовском посетило более 81 тыс. человек, а 71 381 зритель присутствовало на самом матче. Что примечательно: многокилометровых очередей около стадиона замечено не было: люди организованно приходили задолго до начала встречи сборных России и Финляндии. Во-первых, уже в 14:00 на сцене началась музыкальная программа с хедлайнером Ильей Лагутенко и группой «Мумий Тролль», а во-вторых, и помимо матча здесь было на что посмотреть.

В фойе «Газпром Арены» была организована выставка Музея Хоккея, посвященная легендарному тренеру Анатолию Тарасову, которому 10 декабря должно было исполниться 100 лет. Увидеть фотографии, проникнуться духом эпохи 60-х и 70-х годов и тех времен, когда советская сборная под руководством «отца русского хоккея» на протяжении девяти лет подряд выигрывала абсолютно все мировые турниры.

Об этой эпохе напоминало все – и оформление стадиона, и выступающий на сцене стадиона ансамбль «Самоцветы», и даже амуниция российских хоккеистов, которая была сделана по образу и подобию формы СССР 60-х годов. Если бы не изображения российского герба и триколора, то можно было предположить, что на лед «Газпром Арены» вышли хоккеисты из эпохи «харламовской тройки» или битвы за золото Чемпионата мира 1963 года.

Свой праздник был и у самых маленьких болельщиков – на стадион из своей резиденции приехал настоящий Дед Мороз и организовал под крышей «Газпром Арены» свою выездную приемную. В фойе ребятишек развлекали ожившие хоккейные талисманы – маскоты, они могли принять участие в различных конкурсах. Отдельного внимания заслуживает портрет Тарасова, собранный на глазах у многочисленных зрителей из кубиков Рубика – детей от этого завораживающего зрелища было, что называется, за уши не оттащить.

Сам матч напутственной речью открывала дочь Анатолия Тарасова Татьяна – тренер российских фигуристок, которая сказала, что каждая тренировка и каждая игра должна быть как последняя.

Не очень уверенная поначалу игра хоккеистов в первом тайме объяснялась, скорее всего, необычностью самой площадки: лед был залит буквально накануне, а игроков, по их собственным признаниям, смущала непривычная обстановка – когда трибуны расположены от поля дальше, чем обычно. Счет удалось открыть на последней минуте тайма – под рев семи десятков тысяч болельщиков шайбу в ворота финнов забил молодой нападающий Кирилл Капризов.

Уже в начале второго тайма, воспользовавшись меньшинством финской сборной, выполнив быструю атаку Михаил Токранов с подачи Никиты Гусева забил вторую шайбу. В середине тайма третий гол забил Никита Нестеров, и спустя несколько минут Владислав Гавриков забил уже четвертую шайбу, лишив таким образом финскую сборную шанса на выигрыш. После этого ликующие зрители «пустили волну» на трибунах. Это зрелище само по себе завораживающее, а когда исполняется 71 тыс. болельщиков, и каждый из них является неотъемлемой частью этого зрелища, выглядит просто невероятно.

Именно многочисленные болельщики стали главными действующими лицами «хоккейной классики» на Крестовском острове. И дело даже не в рекорде посещаемости хоккейного матча в истории нашей страны, который был установлен в этот день, а в атмосфере, которую принесли сюда зрители и которая в конечном итоге повлияла и на исход матча: наша сборная обыграла финнов с разгромным счетом 5:0. В последнем тайме отличились 22-летний вратарь Олег Шестеркин, отбивший все атаки финнов на ворота, и центральный нападающий Михаил Григоренко, который поставил точку в матче «хоккейной классики», забив пятый гол.

Кубок Первого канала остался у российской сборной. Однако, судя по тому, сколько людей в этот день пришло и ушло со стадиона, далеко не все приходили посмотреть битву на льду – очень многим просто хотелось в этот день праздника. И уже через неделю, 22 декабря, «Газпром Арена» вновь откроется для любителей хоккея на вторую историческую встречу между двумя армейскими клубами: петербургского СКА и московского ЦСКА (купить билеты можно по этой ссылке).

Принципиальный матч в рамках Континентальной хоккейной лиги между двумя вечными соперниками и сильнейшими российскими командами в рамках игр «хоккейной классики» должен стать одной из самых зрелищных игр в истории отечественного хоккея – после него «Газпром Арена» вновь превратится в футбольный стадион.

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