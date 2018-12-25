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Дзюбу назвали футболистом года в России

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© Фото: Instagram / @artem.dzyuba

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Ранее футболистом года Дзюбу назвал РФС.

Нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу назвали лучшим футболистом 2018 года в России. Рейтинг был составлен по итогам опроса спортивных журналистов еженедельником «Футбол».

Дзюба занял первое место и набрал 614 очков, на втором месте – голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев с 245 очками, на третьем – защитник ЦСКА Мариу Фернандес с 215 очками.

Ранее футболистом года Дзюбу назвал Российский футбольный союз. В 2018 году его признали лучшим игроком сборной России в Лиге наций по версии болельщиков.

Форвард петербургской команды стал одним из главных игроков сборной России на ЧМ-2018 по футболу, который проходил летом 2018 года. Он забил три гола, в том числе сборной Испании в 1/8 финала турнира. Осенью Дзюбу назначили капитаном национальной команды.

Дзюба стал 45-м лауреатом премии «Футболист года в России», которая вручается с 1964 года (до 1992 года – «Футболист года в СССР»). Это самая старая из ныне существующих аналогичных наград. Обладателями премии становились игроки «Зенита» Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Роман Широков, Мигель Данни, Халк.

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