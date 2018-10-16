«Зенит» показал дизайн купюры в 50 фунтов с изображением Дзюбы

«Зенит» предложил центральному банку Великобритании новый дизайн денежной купюры. Сине-бело-голубые поместили своего нападающего Артёма Дзюбу на банкноту в 50 фунтов. Изображение было размещено на англоязычной странице ФК в Twitter.

«За эти деньги вы можете купить 8,6 билета на нашу игру с «Бордо» в Лиге Европы», – подписали коллаж зенитовцы.

Читайте также:

«Зенит» пожертвует доходы с продаж футболок «Кокорин» в детские дома

Ранее стало известно, что в Англии намерены выпустить новую банкноту в 50 фунтов стерлингов, изготовленную из полимера. Он должна заменить бумажную купюру образца 1981 года, что должно снизить количество подделок купюр этого достоинства.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 14 матчей за «Зенит», в которых забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

Встреча «Зенит» – «Бордо» пройдет 25 октября.

Фото: Twitter / @fczenit_en