На сборах в Испании "Зенит" проведет пять матчей

"Зенит" объявил имена соперников, которые сыграют с петербургским клубом в рамках тренировочных сборов в Испании.

В пятницу, 27 января, "Зенит" проведет матч против клуба "Волеренга" из норвежского Осло. На следующий день пройдет встреча с "Легией" из Варшавы, 1 февраля петербуржцев проверит "Одд" из Норвегии. Все три игры состоятся на стадионе "Пинатар Арена" в Сан-Педро-дель-Пинатар.

Четвертым соперником сине-бело-голубых станет пражская "Спарта", матч пройдет 3 февраля в Бенидорме. Последняя встреча, против датского клуба "Оденсе" состоится 5 февраля на "Пинатар Арене".

Четыре матча из пяти будут показаны в прямом эфире по каналу "Матч ТВ".

Расписание трансляций:

"Зенит" и "Волеренга" — 27 января в 20:30 мск

"Зенит" и "Одда" — 1 февраля в 18:30 мск

"Зенит" и "Спарта" — 3 февраля в 20:00 мск

"Зенит" и "Оденсе" — 5 февраля в 21:00 мск

Информацию о трансляции мачта против "Легии" объявят позднее.

На первый тренировочный сбор в 2017 году "Зенит" отправился 9 января, он проходил в Дубае. Первая официальная встреча сине-бело-голубых состоится 16 февраля в рамках плей-офф Лиги Европы. Петербуржцы встретятся с бельгийским "Андерлехтом".