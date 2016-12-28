Самарис из "Бенфики" может перейти в "Зенит"

Полузащитник португальской "Бенфики" Андреас Самарис может перейти в "Зенит". Клубы уже начали переговоры, сообщает портал Zerozero.pt.

Возможность перехода 27-летнего греческого игрока в петербургскую команду обсуждалась еще минувшим летом, однако переход полузащитника сорвался.

Самарис редко играет в "Бенфике", в текущем сезоне он сыграл лишь в шести матчах. До португальского клуба он выступал за греческие команды.

В национальной сборной Греции Самарис сыграл 25 матчей и забил один гол.

В середине декабря "Зенит" подписал контракт с 24-летним бразильским полузащитником Эрнани.

"Зенита" и тренерский штаб сейчас находятся в зимнем отпуске. Сине-бело-голубые снова соберутся на сборы девятого января 2017 года. Команда подготовится к возобновлению сезона в ОАЭ, Испании и Турции.

В понедельник, 12 декабря, стал известен соперник "Зенита" в плей-офф Лиги Европы. Петербуржцы встретятся с бельгийским "Андерлехтом", матч пройдет 16 февраля в Брюсселе. Игра станет первой официальной встречей "Зенита" в 2017 году.