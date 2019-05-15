«Бомжи» и Суперкубок УЕФА: интересные факты про «Зенит»

А почему вообще «Зенит»?

«Зенит» существует почти век, с 1925 года. Однако клуб не всегда носил такое название. Команда сформировалась на основе физкультурного кружка Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) имени Сталина. Впервые клуб провел официальный матч в чемпионате Ленинграда по футболу в 1931 году, а уже в 1936 году попал в дивизион «Б» первого чемпионата СССР, где у него были имена «Команда ЛМЗ им. Сталина» и «Металлический завод».

В том же году все физкультурники завода перешли под руководство недавно созданного спортивного общества «Сталинец». В связи с этим поменялось название клуба, а форма приобрела классические бело-голубые цвета. Спустя три года ЛМЗ передали в ведение Наркомата вооружений, при котором работало спортивное общество «Зенит». С 1940 года футболисты начали выступать под таким названием.

Лучшие и худшие матчи

«Зенит» лишь один раз забивал сопернику девять мячей. Это было в игре с московским «Динамо» в рамках Кубка России. Матч тогда закончился со счетом 9:3. Несколько раз встречи петербуржцев заканчивались со счетом 8:1. Так было с «Луч-Энергия» из Владивостока в 2008 году, с московским «Торпедо» в 2014 году и с «Торпедо» из Кутаиси в 1981 году.

Крупнейшим поражением в истории «Зенита» стал матч со столичным «Динамо» в далеком 1949 году. Тогда в ворота сине-бело-голубых попали восемь раз, при этом игроки из Ленинграда ни разу не отличились. Более свежий результат зафиксировали в 2003 году, когда матч с «Динамо» завершился со счетом 7:1.

«Зенит» – «Динамо», 8 августа 2007 года. Фото: ИТАР-ТАСС / Вячеслав Евдокимов

Керж

Лучший бомбардир в истории «Зенита» – Александр Кержаков, одна из главных легенд клуба. Нападающий за свою карьеру забил 226 мячей. Результат Кержакова считается не только лучшим среди всех игроков сине-бело-голубых, но и серьезным достижением для всего отечественного футбола. Больше Александра забивали только Олег Блохин (319) и Олег Протасов (245), чья карьера завершилась еще до распада Советского Союза.

Также Кержаков остается лучшим бомбардиром сборной России по футболу. На его счету 30 мячей. Среди футболистов, которые еще играют за национальную команду, ближайший преследователь – Артем Дзюба, у которого лишь 16 голов.

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«Бомжи»

Болельщиков «Зенита» фанаты других клубов в прошлом называли «мешками». Есть легенда, что прозвище появилось, когда петербуржцы в 1984 году впервые выиграли чемпионат СССР, в честь чего в продажу поступили целлофановые пакеты с именем команды.

Есть и более грубое прозвище «бомжи». Существует несколько версий, почему оно появилось. Согласно одной из них, людей без определенного места жительства нередко видели с пакетами «Зенита», которые выбрасывали на улицу. Также есть версии, что это связано с образом маргинальных жителей коммуналок Северной столицы или с нестабильной игрой клуба в 90-е годы, когда сине-бело-голубые не раз вылетали из высшей лиги.

Фото: spartakopedia.ru

Главный враг «Зенита»

Московский «Спартак» считается принципиальным соперником «Зенита», но так было не всегда. Болельщики столичного клуба первыми в СССР сформировали полноценное движение и стали ездить на матчи своей команды в другие города. Этим примером вдохновились и ленинградские любители футбола, которые в 1980 году впервые объединились для массовой поддержки «Зенита».

Еще в советское время фанаты старались нормально общаться друг с другом вне зависимости от клубной принадлежности, потому что настоящих болельщиков и так было не очень много. Тем не менее стычки между сторонами периодически происходили и тогда.

Отношения двух клубов и их фанатов обострились, когда тренер Павел Садырин, который руководил «Зенитом» в конце 70-х и большую часть 80-х годов, вернулся в клуб. В 1994 году он сказал: «Я пришел сюда, чтобы выйти в высшую лигу и обыграть «Спартак». Вскоре команде удалось вернуться в главный чемпионат страны и при первой же возможности победить в матче со «Спартаком», считавшимся одним из лучших в России.

Важным событием во вражде двух клубов было «Щелковское побоище», прошедшее 30 августа 1997 года. Тогда команды встречались в Москве, а перед матчем у станции метро «Щелково» случилась первая массовая драка в истории фанатского движения в России.

На окраине столицы по дороге к стадиону столкнулись больше 500 болельщиков «Зенита» и примерно 200 фанатов «Спартака». Хотя петербуржцев были больше, драться были готовы не все – лишь пара десятков человек. Болельщикам сине-бело-голубых пришлось спасаться бегством, что остальные фанаты команды с берегов Невы назвали позором.

Великий 2008 год

В 2008 году «Зенит» провел лучший сезон в своей истории. Тогда клуб впервые стал победителем национального чемпионата и обладателем Суперкубка России. Петербуржцы также пытались добиться успеха в еврокубках, но в полуфинале Кубка УЕФА им встретился крайне серьезный соперник – мюнхенская «Бавария».

Первый матч завершился боевой ничьей 1:1, а второй, проходивший на «Петровском», удивил всех. Сине-бело-голубые четыре раза поразили ворота именитой команды, не пропустив ни одного мяча. Матч стал одним из самых просматриваемых футбольных поединков в истории России. Победу «Зенита» увидели по телевизору больше 4,5 млн зрителей.

В итоге петербуржцы обыграли в финале шотландский «Рейнджерс», в первый и последний раз выиграли Кубок УЕФА, а затем и Суперкубок УЕФА, когда победили в матче с «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Победа в Суперкубке УЕФА, 29 августа 2008 года. Фото: uefa.com

Из театра – на стадион

В XXI веке основным диктором на домашних матчах «Зенита» работает актер Константин Анисимов. Его голос звучал с 2003 по 2015 год и с 2017 года по настоящее время. Анисимов работает не только на играх сине-бело-голубых, но и в театре «Балтийский дом» – в качестве актера. Из-за этого случалось несколько курьезных ситуаций.

Например, бывало, что спектакли и матчи проходили в одно и то же время. Однажды в «Гамлете» актер исполнял роль Лаэрта, который фигурирует только в первом и в третьем актах. Поскольку спектакль длинный, во время перерыва Анисимов успевал добраться до стадиона «Петровский», который находится неподалеку от театра, и полноценно там поработать.

В последние годы руководство «Зенита» присылает график матчей в «Балтийский дом», чтобы актерская деятельность диктора не пересекалась с футболом.

Геннадий Сергеевич

Знаменитый комментатор Геннадий Орлов работает на радио и телевидении почти полвека. Его голос годами сопровождал матчи «Зенита», при этом далеко не все любители футбола знают, что он в молодости выступал за петербургскую команду.

Орлов попал в «Зенит» в 1966 году, когда тренеры заметили его игру за харьковский «Авангард». Будущий комментатор успел провести лишь пять матчей за основную команду, после чего получил серьезную травму. Через пару лет Орлов закончил спортивную карьеру в ленинградском «Динамо».

Геннадий Орлов. Фото: sovsport.ru