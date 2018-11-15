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Чемпионат мира по волейболу в 2022 году пройдет в России

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© Фото: Владимир Песня / РИА «Новости»

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Возможно, соревнование пройдет на стадионах в Петербурге.

Международная федерация волейбола приняла решение провести Чемпионат мира в 2022 году среди мужских команд в России. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

«Я с большой гордостью информирую – Россия примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Международная федерация доверила проведение такого значимого турнира именно России. Это для нас большая честь и ответственность», – сказал президент организации Станислав Шевченко.

Ранее планировалось, что матчи могут пройти в том числе в Петербурге. В Северной столице есть три арены, которые к проведению соревнований.

Сроки проведения турнира и города будут утверждены в феврале 2019 года.

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