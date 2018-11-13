Чемпионат мира по волейболу может состояться в Петербурге в 2022 году

Петербург собираются сделать претендентом на проведение Чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора города на Неве Владимира Кириллова.

Соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований. В нем участвовала вице-премьер Ольга Голодец.

Кириллов от имени врио губернатора Петербурга Александра Беглова отметил, что в Северной столице есть вся необходимая инфраструктура для проведения мирового первенства.

«За последние годы Санкт-Петербург стал столицей крупнейших международных спортивных соревнований, в ходе подготовки к которым была создана современная городская инфраструктура, полностью соответствующая мировым стандартам. Кроме того, мы приобрели бесценный опыт организации операционной деятельности по обеспечению комфортных и безопасных условий пребывания в нашем городе всех категорий участников и гостей мероприятий», – заявил он.

Вице-губернатор подчеркнул, что в Петербурге есть три площадки для проведения матчей – Ледовый дворец, спорткомплекс «Юбилейный» и «Сибур-арена».

Международная федерация волейбола рассмотрит заявки на проведение чемпионата до конца ноября 2018 года. В случае победы России соревнования состоятся в 5-7 городах.