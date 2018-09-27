Чемпионат Европы по футболу в 2024 году состоится в Германии

Местом проведения Чемпиона Европы по футболу в 2024 году станет Германия. Об этом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил после заседания исполкома в швейцарском Ньоне.

На проведение ЧЕ также претендовала Турция. Большинством голосов победу одержала Германия, которая уже принимала турнир в 1988 году.

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В прошлый раз Чемпионат Европы в 2016 году состоялся во Франции. Победителем турнира стала сборная Португалии.

В 2020 году соревнования пройдут на территории сразу 12 стран. Часть матчей пройдет на стадионе «Зенит-арена» в Петербурге.