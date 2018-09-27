Петербург примет Чемпионат мира по хоккею в 2023 году

Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

Решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF). По словам Ротенберга, к настоящему времени достигнуты все договоренности.

«Чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге, 2024 года – в Чехии, 2025 года – в Швеции», – отметил он.

Официально о турнире в Северной столице будет объявлено в мае 2019 года. В это время в Братиславе состоится конгресс IIHF.

Ранее глава хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко заявил, что к 2023 году в Петербурге построят самый большой ледовый дворец в мире. Предположительно, на него потратят не менее 20 млрд рублей.

ЧМ по хоккею проходил в городе на Неве уже два раза. Впервые Северная столица приняла турнир в 2000 году, а в 2016 году чемпионат состоялся не только в Петербурге, но и в Москве.