Новичок «Зенита» Маркизио отправит сыновей в академию сине-бело-голубых

Полузащитник Клаудио Маркизио, новичок петербургского футбольного клуба «Зенит», заявил, что его дети поступят в академию команды. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Маркизио рассказал, что его сыновья обожают футбол. Он отметил, что «дети влюбляются в мяч раньше, чем в футболку», подчеркнув, что игра для них имеет большее значение, чем название клуба.

«Им интересно только играть, они ждут не дождутся знакомства с другими ребятами, тренировок в составе «Зенита» и множества ударов по мячу», – добавил футболист.

Старший сын бывшей звезды «Ювентуса» Давид родился в августе 2009 года. Второй ребенок, Леонардо, появился на свет в марте 2021 года.

Маркизио вошел в состав «Зенита» в начале сентября. Он взял себе номер 10, под которым играл Андрей Аршавин, легенда петербургского клуба.

Игрока представили фанатам сине-бело-голубых перед товарищеским матчем с «Кайратом», который состоялся 9 сентября. Победу во встрече одержал «Зенит» со счетом 1:0.