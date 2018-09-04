Новичок «Зенита» Маркизио будет зарабатывать больше всех в Российской премьер-лиге

Новый игрок футбольного клуба «Зенит» Клаудио Маркизио станет самым высокооплачиваемым игроком Российской премьер-лиги. Об этом сообщил итальянский Eurosport.

Полузащитник ежегодно будет получать 6,5 млн евро, что на 3 млн больше, чем он зарабатывал в туринском «Ювентусе».

Зарплата Маркизио – самая большая не только среди игроков «Зенита», но и остальных футболистов Российской премьер-лиги. Ранее самым высокооплачиваем был полузащитник сине-бело-голубых Леандро Паредес с 5 млн евро.

О переходе Маркизио в «Зенит» официально стало известно 3 сентября. Игрок будет выступать в футболке с номером 10, который ранее принадлежал Андрею Аршавину.