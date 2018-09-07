«Зенит» в матче с «Кайратом» впервые сыграет в фиолетовой форме (ФОТО)

Петербургский футбольный клуб «Зенит» впервые сыграет в фиолетовой форме. В ней игроки команды выступят против казахстанского «Кайрата».

Форма была представлена в 2017 году. В пресс-службе «Зенита» отметили, что дизайнеры вдохновлялись «золотыми цветами победителей,

энергией клуба и произведениями знаменитого Карла Фаберже, созданными в Петербурге для императорской семьи».

Товарищеский матч против «Кайрата» состоится в Петербурге 9 сентября. За казахстанский клуб играет Андрей Аршавин, бывший нападающий «Зенита».

Перед началом игры «Зенит» представит своего новичка, итальянца Клаудио Маркизио. Ранее он выступал за «Ювентус».

Фото: fc-zenit.ru