Звезда тенниса Южный завершит карьеру после турнира в Петербурге

Знаменитый теннисист Михаил Южный завершит свою карьеру после турнира в Петербурге. Об этом он заявил после победного матча первого круга на турнире в Атланте против Эмиля Райнберга, сообщил ТАСС.

«В первую очередь хочу сказать спасибо за прекрасную атмосферу, здесь всегда приятно играть. Сейчас хотел бы объявить о том, что завершаю карьеру, время пришло, это очень волнительный момент», – сказал Южный.

Теннисист отметил, что сейчас сыграет на нескольких турнирах в США, а St. Petersburg Open, который пройдет в Северной столице с 16 по 23 сентября, станет для него последним.

С 1999 года Южный выиграл десять турниров ATP в одиночном разряде и девять – в парном. Он дважды становился обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

В настоящее время 36-летний спортсмен занимает 105-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим показателем в карьере теннисиста стала восьмая строчка в топе. Он расположился на ней в 2008 году.