Франция вышла в финал ЧМ-2018 после победы над бельгийцами на «Зенит-арене»

В Петербурге завершился полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии. Сильнейшими на стадионе «Зенит-арена» стали французские игроки.

Встреча закончилась со счетом 1:0. В первом тайме команды не забили ни одного мяча, а во втором счет открыл защитник Самюэль Умтити. Его гол стал решающим во встрече.

В финале сборная Франции встретится с победителем пары Англия – Хорватия. Бельгийские футболисты сыграют с проигравшей командой в матче за третье место, который пройдет в Петербурге 14 июля в 17:00.

За матчем наблюдали первые лица нескольких стран, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и король Бельгии Филипп с женой королевой Матильдой. На «Зенит-арене» также были спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент «Зенита» Сергей Фурсенко, владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий и бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Команды поддерживали и знаменитости. На трибунах была голливудская звезда Памела Андерсон, которые приехала поддержать возлюбленного – защитника сборной Франции Адиля Рами. Зрители также заметили Мика Джаггера, вокалиста легендарной рок-группы The Rolling Stones.

В ночь с 10 на 11 июля метро Северной столицы специально для болельщиков будет работать до 03:00.