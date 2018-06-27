Смольников вошел в символическую сборную худших игроков ЧМ-2018

Защитник сборной России и петербургского «Зенита» Игорь Смольников попал в символическую сборную худших футболистов группового этапа Чемпионата мира по футболу. Ее составило издание The Sun.

Смольников за три матча вышел на поле лишь в матче со сборной Уругвая, которая завершилась поражением для россиян со счетом 0:3. Футболист при этом был удален с поля в конце первого тайма за вторую желтую карточку.

В символическую сборную также вошли аргентинец Лионель Месси, немец Жером Боатенг, испанец Серхио Рамос и другие футболисты.

Следующий матч сборная России проведет против Испании 1 июля. Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники».

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей на «Зенит-арене»: 1/8 финала – 3 июля в 17:00; полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00.

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Фото: Twitter / @TheSunFootball