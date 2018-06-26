Сборная Хорватии на последних минутах матча обыграла сборную Исландии

В Ростове состоялся матч Чемпионата мира по футболу между сборными Исландии и Хорватии. Игра закончилась со счетом 1:2.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Счет во встрече открыл на 53-й минуте хорватский полузащитник Милан Бадель.

Ответный мяч на 76-й минуте забил Гильфи Сигурдссон. Ему удалось реализовать пенальти.

Хорваты забили еще один мяч на 90-й минуте, точным ударом отличился Иван Перишич. Его гол стал решающим в матче.

По итогам трех раундов группового этапа сборная Хорватии вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места.

Ранее завершился матч соперников сборных по группе D, Нигерии и Аргентины. Победу со счетом 1:2 одержала сборная Аргентины.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей на «Зенит-арене»: 1/8 финала – 3 июля в 17:00; полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00.

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