Аргентина обыграла Нигерию на стадионе «Зенит-арена»

В Петербурге завершился матч между сборными Нигерии и Аргентины, который прошел в рамках третьего тура группового раунда Чемпионата мира по футболу. Игра на стадионе «Зенит-арена» закончилась со счетом 1:2.

Счет во встрече открыл аргентинец Лионель Месси, попавший в ворота соперников на 14-й минуте. Гол Месси стал сотым на Чемпионате мира.

Нигерии удалось сравнять счет только на 51-й минуте. Результативную атаку провел Виктор Мозес.

Второй мяч аргентинцы забили на 86-й минуте, отличился Маркос Рохо. Его гол стал победным для сборной, команда вышла в плей-офф ЧМ-2018.

Также из группы вышла сборная Хорватии, которая в матче в Ростове обыграла футболистов из Исландии. Матч завершился со счетом 1:2.

Ранее прогноз на матч сделал кот-оракул Ахилл. Он посчитал, что Нигерия сможет обыграть аргентинцев.

Из-за матча сборных в Петербурге продлили работу автобусов, а Троицкий мост разведут позже обычного. Метро на вход для пассажиров будет работать до 02:00.

Расписание матчей на «Зенит-арене»: 1/8 финала – 3 июля в 17:00; полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00.

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