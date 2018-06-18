Сборная Англии обыграла сборную Туниса в Волгограде

В Волгограде прошел матч Чемпионата мира по футболу между сборными Туниса и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1.



Первый гол во встрече забил английский нападающий Гарри Кейн на 11-й минуте. Ему удалось точно попасть по мячу, который отбил вратарь сборной Туниса Муэ Ассен.



Вскоре после гола голкипер получил травму, поэтому вместо него на ворота встал Фарук Бен-Мустафа. Замена вратарей стала первой на Чемпионате мира в России.



Отыграться сборной Туниса удалось с пенальти, который назначили из-за фола Кайла Уокера. Реализовать одиннадцатиметровый удалось Фержани Сасси на 35-й минуте.

Решающий мяч во встрече в добавленное время забил Гарри Кейн. Он на 91-й минуте попал головой в ворота Туниса после подачи углового.

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Во вторник, 19 июня, в Петербурге на «Зенит-арене» состоится матч между сборными России и Египта. Встреча начнется в 21:00.

Расписание матчей в Северной столице: Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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